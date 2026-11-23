जेन्सेन हुआंग फिर बने CEO और अध्यक्ष, एनवीडिया बोर्ड का फैसला
क्या है खबर?
एनवीडिया ने बोर्ड के सभी सदस्यों की सहमति से जेन्सेन हुआंग को तत्काल प्रभाव से दोबारा अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) नियुक्त किया है। उन्हें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी वापस शामिल किया गया है। कंपनी के मुताबिक, बोर्ड ने हुआंग के साथ कई बैठकों और बातचीत के बाद यह फैसला लिया है। इस दौरान उनके नेतृत्व और काम करने के तरीके पर चर्चा हुई। बोर्ड ने माना कि कंपनी की जिम्मेदारी संभालने के लिए हुआंग सही व्यक्ति हैं।
सफलता
AI और चिप कारोबार में कंपनी की सफलता
हुआंग के नेतृत्व में एनवीडिया ने चिप निर्माण के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के क्षेत्र में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई है।
कंपनी के ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट (GPU) की मांग दुनियाभर में तेजी से बढ़ी है। AI मॉडल तैयार करने और उन्हें चलाने के लिए इन चिप्स का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा रहा है।
ऐसे में बोर्ड का यह फैसला कंपनी की मौजूदा रणनीति और नेतृत्व को जारी रखने का संकेत देता है।
जांच
कथित विदेशी खुफिया अभियान से जुड़े मामले की जांच जारी
हुआंग की वापसी ऐसे समय हुई है, जब कंपनी उनके खिलाफ कथित विदेशी खुफिया अभियान से जुड़े मामले की जांच कर रही है।
हालांकि, उपलब्ध बयान में उनके इस्तीफे या पद छोड़ने की वजह स्पष्ट नहीं बताई गई है। कंपनी ने जांच के लिए स्वतंत्र निदेशकों की एक समिति बनाई है, जो बाहरी कानूनी सलाहकारों की मदद लेगी।
एनवीडिया के अनुसार, हुआंग जांच का समर्थन कर रहे हैं और पूरी प्रक्रिया में सहयोग देने के लिए तैयार हैं।
CFO
कोलेट क्रेस संभालेंगी CFO की जिम्मेदारी
हुआंग की गैरमौजूदगी में कोलेट क्रेस ने अंतरिम CEO के तौर पर कंपनी की जिम्मेदारी संभाली थी।
अब उनकी जगह हुआंग फिर से नेतृत्व करेंगे, जबकि क्रेस मुख्य वित्तीय अधिकारी (CFO) बनी रहेंगी। एनवीडिया के चेयरमैन हार्वे जोन्स भी अपने पद पर बने रहेंगे।
बोर्ड ने अंतरिम नेतृत्व के दौरान कंपनी को संभालने के लिए क्रेस का आभार जताया है। कंपनी ने उनके काम और वित्तीय प्रबंधन में योगदान की भी सराहना की है।
राष्ट्रीय सुरक्षा
राष्ट्रीय सुरक्षा और नियमों की निगरानी के लिए बनेगी नई समिति
एनवीडिया ने व्यापारिक नियमों और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े जोखिमों की निगरानी के लिए स्वतंत्र निदेशकों की एक अलग समिति बनाने का फैसला किया है।
यह समिति निर्यात नियंत्रण से जुड़े मामलों पर भी नजर रखेगी और विशेषज्ञ कानूनी सलाहकारों की मदद लेगी। इसके अलावा, कंपनी ने नियमों के पालन की निगरानी के लिए मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू की है।
एनवीडिया ने कहा कि वह सरकारी जांच और पूछताछ में सहयोग जारी रखेगी।