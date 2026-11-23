जेन्सेन हुआंग फिर बने CEO और चेयरमैन

जेन्सेन हुआंग फिर बने CEO और अध्यक्ष, एनवीडिया बोर्ड का फैसला

लेखन बिश्वजीत कुमार 07:47 pm Nov 23, 202607:47 pm

क्या है खबर?

एनवीडिया ने बोर्ड के सभी सदस्यों की सहमति से जेन्सेन हुआंग को तत्काल प्रभाव से दोबारा अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) नियुक्त किया है। उन्हें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी वापस शामिल किया गया है। कंपनी के मुताबिक, बोर्ड ने हुआंग के साथ कई बैठकों और बातचीत के बाद यह फैसला लिया है। इस दौरान उनके नेतृत्व और काम करने के तरीके पर चर्चा हुई। बोर्ड ने माना कि कंपनी की जिम्मेदारी संभालने के लिए हुआंग सही व्यक्ति हैं।