एनवीडिया फिर बनी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी

एनवीडिया फिर बनी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी, ऐपल को छोड़ा पीछे

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:30 am Nov 04, 202609:30 am

क्या है खबर?

चिप बनाने वाली दिग्गज कंपनी एनवीडिया एक बार फिर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। मंगलवार (3 नवंबर) को कंपनी का बाजार मूल्य बढ़कर 5.02 लाख करोड़ डॉलर (लगभग 475 लाख करोड़ रुपये) पहुंच गया। कारोबार के दौरान इसके शेयर करीब 3 प्रतिशत चढ़े। इस तेजी के साथ एनवीडिया ने ऐपल को पीछे छोड़ दिया। मंगलवार को ऐपल के शेयरों में गिरावट से उसकी बाजार कीमत घटकर 4.83 लाख करोड़ डॉलर (लगभग 460 लाख करोड़ रुपये) रह गई।