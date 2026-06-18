30,000 करोड़ रुपये का IPO ला रहा NSE

NSE ने किया 30,000 करोड़ रुपये के IPO का आवेदन, भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा इश्यू

लेखन बिश्वजीत कुमार 10:22 am Jun 18, 202610:22 am

क्या है खबर?

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) ने बुधवार को अपने बहुप्रतीक्षित IPO के लिए SEBI के पास शुरुआती दस्तावेज जमा कर दिए। इस इश्यू का अनुमानित आकार करीब 30,000 करोड़ रुपये माना जा रहा है। यह भारतीय शेयर बाजार के इतिहास का सबसे बड़ा IPO बन सकता है। करीब एक दशक से नियामकीय अड़चनों के कारण रुकी NSE की लिस्टिंग योजना अब आगे बढ़ रही है। इस कदम को एक्सचेंज के लिए एक बड़ा मील का पत्थर माना जा रहा है।