NPCI बदलने वाला है UPI ऑटोपे का नियम

NPCI बदलने वाला है UPI ऑटोपे का नियम, मैंडेट ट्रांसफर करना होगा आसान

लेखन बिश्वजीत कुमार 05:24 pm Aug 31, 202605:24 pm

क्या है खबर?

UPI यूजर्स के ऑटोपे से जुड़ी समस्या के समाधान के लिए NPCI जल्द नए नियम लाने की तैयारी में है। मिंट की रिपोर्ट के अनुसार, NPCI UPI ऑटोपे मैंडेट को अलग-अलग ऐप्स के बीच पोर्टेबल बनाने पर काम कर रहा है। इसके बाद यूजर अपने मौजूदा मैंडेट को कैंसल किए बिना एक UPI ऐप से दूसरे ऐप में ट्रांसफर कर सकेंगे। इसमें OTT सब्सक्रिप्शन, इंश्योरेंस प्रीमियम, SIP, EMI और यूटिलिटी बिल जैसे नियमित भुगतान शामिल हो सकते हैं।