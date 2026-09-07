आमतौर पर रिफंड लिंक्ड बैंक अकाउंट में पहुंचने में चार से पांच हफ्ते लग सकते हैं

ITR भरने के बाद भी नहीं आया रिफंड? ऐसे ऑनलाइन चेक करें स्टेटस

लेखन बिश्वजीत कुमार 06:56 pm Sep 07, 202606:56 pm

क्या है खबर?

आयकर रिटर्न भरने के बाद रिफंड का इंतजार रहता है। कई बार रिफंड में समय लग सकता है, लेकिन आप घर बैठे ऑनलाइन इसकी स्थिति देख सकते हैं। आयकर विभाग के अनुसार, रिटर्न का ई-वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद ही उसकी प्रोसेसिंग शुरू होती है। आमतौर पर रिफंड लिंक्ड बैंक अकाउंट में पहुंचने में चार से पांच हफ्ते लग सकते हैं। अगर इस अवधि के बाद भी रिफंड नहीं आया है, तो उसका स्टेटस ऑनलाइन चेक किया जा सकता है।