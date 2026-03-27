नोकिया करने वाली है भारत में छंटनी, इन लोगों की जाएगी नौकरी

नोकिया भारत में बड़े स्तर पर छंटनी की योजना बना रही है। मनीकंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी नवंबर 2025 से शुरू होने वाले ग्लोबल रीस्ट्रक्चरिंग के तहत कर्मचारियों की संख्या कम कर सकती है। बताया गया है कि नोकिया अपनी वैश्विक वर्कफोर्स के करीब 20 प्रतिशत तक कर्मचारियों की कटौती कर सकती है। इसका असर भारत यूनिट पर भी पड़ने की संभावना है, जिससे कई कर्मचारियों की नौकरी पर खतरा बढ़ गया है।

gyaan किन कर्मचारियों पर पड़ेगा असर रिपोर्ट के अनुसार, इस छंटनी का असर सेल्स, मैनेजमेंट और टेक्निकल टीमों सहित कई विभागों पर पड़ सकता है। खास तौर पर वे पद ज्यादा प्रभावित होंगे जो पिछले रीस्ट्रक्चरिंग के दौरान बनाए गए थे। कंपनी के अंदर डुप्लीकेट काम और समान भूमिकाओं को खत्म किया जा सकता है। इसके अलावा, कुछ कर्मचारियों को दूसरे रोल में शिफ्ट करने या नए अवसर देने की भी कोशिश की जा सकती है, लेकिन बड़ी संख्या में कटौती तय मानी जा रही है।

वजह रीस्ट्रक्चरिंग के पीछे की वजह कंपनी यह बदलाव अपने कामकाज को सरल बनाने और खर्च कम करने के लिए कर रही है। नोकिया अब अपने बिजनेस को तीन हिस्सों से घटाकर दो मुख्य सेगमेंट में ला रही है, जिससे कई विभागों में काम दोहराव कम होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और नई तकनीकों के अनुसार खुद को ढालने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है। पहले का वर्टिकल मॉडल उम्मीद के मुताबिक सफल नहीं रहा, इसलिए कंपनी फिर पुराने तरीके की ओर लौट रही है।

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