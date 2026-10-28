नोएल टाटा नवंबर में टाटा ग्रुप की 6 कंपनियों के बोर्ड से होंगे बाहर, जानें वजह

6 कंपनियों के बोर्ड से हटने के बावजूद नोएल टाटा टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन और टाटा संस के निदेशक बने रहेंगे।

टाटा संस ग्रुप की मुख्य होल्डिंग कंपनी है, जिसके तहत वाहन, सूचना प्रौद्योगिकी, स्टील, खुदरा बिक्री और विमानन जैसे कारोबार आते हैं। टाटा ट्रस्ट्स के पास टाटा संस की करीब 66 प्रतिशत हिस्सेदारी है।

इसलिए टाटा संस के बोर्ड में नोएल टाटा की मौजूदगी ट्रस्ट्स और ग्रुप की कंपनियों के बीच संबंधों के लिहाज से अहम मानी जाती है।