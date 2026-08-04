नजारा के CEO पद से नितिश मित्तरसैन ने दिया इस्तीफा, अब इन्हें मिली जिम्मेदारी

नजारा ने अप्रैल-जून तिमाही में 429 करोड़ रुपये का परिचालन राजस्व दर्ज किया, जो पिछले साल की समान अवधि के 499 करोड़ रुपये से 14 प्रतिशत कम रहा।

कंपनी को इस दौरान 82 करोड़ रुपये का शुद्ध घाटा हुआ, जबकि पिछले वर्ष इसी तिमाही में 36 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था।

वहीं, कंपनी का EBITDA 46 करोड़ रुपये रहा और इस दौरान 22 करोड़ रुपये का इम्पेयरमेंट लॉस भी दर्ज किया गया, जिससे कुल वित्तीय प्रदर्शन पर असर पड़ा।