जनवरी 2026 से कौन-कौन से नए वित्तीय नियम हो रहे हैं लागू?

2026 की शुरुआत के साथ ही देश में ऐसे कई नियम लागू हो गए हैं, जो सीधे आम लोगों की जेब पर असर डालेंगे। टैक्स, लोन, क्रेडिट रिपोर्ट, बैंकिंग और इन्वेस्टमेंट से जुड़े नियमों में बदलाव किए गए हैं। सैलरी पाने वाले कर्मचारी, लोन लेने वाले लोग, क्रेडिट कार्ड यूजर और छोटे कारोबारी सभी इससे प्रभावित होंगे। केंद्र सरकार और RBI का उद्देश्य सिस्टम को आसान, पारदर्शी और उपभोक्ता के लिए बेहतर बनाना बताया गया है।

#1 12 लाख रुपये तक की आय पर टैक्स राहत 2026 से इनकम टैक्स सिस्टम में बड़ा बदलाव लागू हो गया है, जिससे टैक्सपेयर्स को सीधा फायदा मिलेगा। अब 12 लाख रुपये तक की सालाना आय पर टैक्स रिबेट मिलेगी, जिससे इतनी इनकम पर असल में कोई टैक्स नहीं देना होगा। सेक्शन 87A के तहत रिबेट बढ़ाकर 60,000 रुपये कर दी गई है। इससे मिडिल क्लास टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत मिलेगी और ITR फाइल करना भी पहले के मुकाबले आसान, तेज और कम झंझट वाला हो जाएगा।

#2 चांदी के बदले लोन और सस्ता प्री-पेमेंट 1 अप्रैल 2026 से लोग सोने के अलावा चांदी के बदले भी बैंक और NBFC से लोन ले सकेंगे, जिससे विकल्प बढ़ेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने इसके लिए नई गाइडलाइंस लागू की हैं ताकि नियम एक जैसे रहें। इसके साथ ही 1 जनवरी, 2026 से फ्लोटिंग रेट लोन पर प्री-पेमेंट चार्ज खत्म कर दिए गए हैं। इसका फायदा आम लोगों और छोटे कारोबारियों को मिलेगा, जो समय से पहले बिना जुर्माना लोन चुकाना चाहते हैं।

Advertisement

#3 क्रेडिट रिपोर्टिंग में बड़ा बदलाव RBI ने क्रेडिट ब्यूरो के नियमों में भी बड़ा बदलाव किया है, जिससे सिस्टम पहले से ज्यादा पारदर्शी बनेगा। 1 जुलाई, 2026 से बैंक और लेंडर्स हर हफ्ते कर्ज लेने वालों का डाटा क्रेडिट ब्यूरो को भेजेंगे। इससे क्रेडिट रिपोर्ट ज्यादा अपडेटेड और सही रहेगी। गलत एंट्री, पुराना डाटा और देरी की शिकायतें कम होंगी। इससे लोन अप्रूवल और क्रेडिट स्कोर दोनों पर सकारात्मक और भरोसेमंद असर पड़ने की उम्मीद है।

Advertisement