EPFO का नया नियम लागू

EPFO का नया नियम लागू, पात्र सदस्यों को 3 दिन में मिलेगा PF

लेखन बिश्वजीत कुमार 05:02 pm Jul 03, 202605:02 pm

क्या है खबर?

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने PF निकालने की प्रक्रिया को तेज और आसान बनाने के लिए नया नियम लागू किया है। अब पात्र सदस्यों के PF निकासी क्लेम तीन दिनों के भीतर निपटाने का लक्ष्य रखा गया है। इससे पहले कई मामलों में लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ता था। नई व्यवस्था का उद्देश्य क्लेम प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, तेज और डिजिटल बनाना है, जिससे कर्मचारियों को समय पर अपना पैसा मिल सके।