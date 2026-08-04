UPI से जुड़े नियमों में बदलाव के लिए संसद में आया नया बिल

UPI से जुड़े नियमों में बदलाव के लिए संसद में आया नया बिल

लेखन बिश्वजीत कुमार 05:54 pm Aug 04, 202605:54 pm

क्या है खबर?

केंद्र सरकार ने मंगलवार को लोकसभा में टैक्सेशन एंड अदर लॉज (संशोधन) विधेयक, 2026 पेश किया। इस विधेयक में पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट, 2007 में बदलाव का प्रस्ताव रखा गया है। यह बदलाव डिजिटल भुगतान व्यवस्था से जुड़े नियमों को अपडेट करने के लिए किया जा रहा है। हालांकि, सरकार ने कहा है कि इस समय UPI या किसी दूसरे डिजिटल भुगतान माध्यम पर कोई नया शुल्क नहीं लगाया गया है और मौजूदा व्यवस्था पहले की तरह जारी रहेगी।