भारत में नेटफ्लिक्स के पेड यूजर्स में रिकॉर्ड बढ़ोतरी, तीसरी तिमाही में सबसे ज्यादा ग्राहक जुड़े
क्या है खबर?
नेटफ्लिक्स ने 2026 की तीसरी तिमाही में भारत में सबसे ज्यादा नए भुगतान करने वाले यूजर्स को जोड़ने का रिकॉर्ड बनाया है। कंपनी के मुताबिक, मजबूत कंटेंट और ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट के साथ साझेदारी से उसे फायदा मिला है। 20 अक्टूबर को शेयरधारकों को दी गई जानकारी के अनुसार, इस दौरान भारत में कंपनी की कमाई सालाना आधार पर 18 प्रतिशत बढ़ी है। वहीं, दर्शकों के देखने का समय भी पिछले साल की तुलना में 24 प्रतिशत बढ़ गया।
दर्शक
इन वेब सीरीज और फिल्मों को मिले ज्यादा दर्शक
नेटफ्लिक्स की रियलिटी सीरीज लॉक अप भारत में प्लेटफॉर्म पर सबसे ज्यादा देखे जाने वाले कार्यक्रमों में शामिल रही। कंपनी ने इसे दूसरे सीजन के लिए भी मंजूरी दी है।
वहीं, सैन्य कहानी पर आधारित सीरीज ऑपरेशन सफेद सागर को 1.1 करोड़ बार देखा गया। रोमांटिक ड्रामा मुसाफिर कैफे को शुरुआती तीन महीनों में 90 लाख बार देखा गया।
कंपनी का कहना है कि अच्छे कंटेंट से दर्शकों की रुचि और सदस्यता दोनों बढ़ाने में मदद मिली है।
फायदा
फ्लिपकार्ट के साथ साझेदारी से भी मिला फायदा
नेटफ्लिक्स ने जुलाई, 2026 में फ्लिपकार्ट के साथ साझेदारी शुरू की थी। इसके तहत फ्लिपकार्ट प्लस के सदस्य हर महीने 4 तय खरीदारी ऑर्डर पूरे करके नेटफ्लिक्स का मोबाइल प्लान पा सकते हैं।
इस पहल से नए पेड मेंबर जोड़ने में मदद मिली। नेटफ्लिक्स भारत को अपने कारोबार के लिए अहम बाजार मानती है।
हालांकि, कंपनी ने देश में अपने कुल पेड मेंबर की संख्या सार्वजनिक नहीं की है। भारत में उसके 2-2.5 करोड़ ग्राहक होने का अनुमान है।
कमाई
वैश्विक कमाई बढ़ी
नेटफ्लिक्स की वैश्विक कमाई तीसरी तिमाही में सालाना आधार पर 11.8 प्रतिशत बढ़कर 12.87 अरब डॉलर पहुंच गई।
वहीं, कंपनी का शुद्ध मुनाफा 44 प्रतिशत बढ़कर करीब 3.7 अरब डॉलर रहा। इसी दौरान कंपनी ने करीब एक हजार कर्मचारियों की छंटनी की और कंटेंट प्रमुख बेला बजारिया की जगह पीटर राइस को जिम्मेदारी सौंपी।
सह-CEO टेड सारंडोस ने कहा कि कंपनी अपनी मौजूदा रणनीति जारी रखेगी, लेकिन कामकाज को और बेहतर बनाने पर ध्यान देगी।