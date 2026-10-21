भारत में नेटफ्लिक्स के पेड यूजर्स में रिकॉर्ड बढ़ोतरी

भारत में नेटफ्लिक्स के पेड यूजर्स में रिकॉर्ड बढ़ोतरी, तीसरी तिमाही में सबसे ज्यादा ग्राहक जुड़े

लेखन बिश्वजीत कुमार 10:03 am Oct 21, 202610:03 am

क्या है खबर?

नेटफ्लिक्स ने 2026 की तीसरी तिमाही में भारत में सबसे ज्यादा नए भुगतान करने वाले यूजर्स को जोड़ने का रिकॉर्ड बनाया है। कंपनी के मुताबिक, मजबूत कंटेंट और ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट के साथ साझेदारी से उसे फायदा मिला है। 20 अक्टूबर को शेयरधारकों को दी गई जानकारी के अनुसार, इस दौरान भारत में कंपनी की कमाई सालाना आधार पर 18 प्रतिशत बढ़ी है। वहीं, दर्शकों के देखने का समय भी पिछले साल की तुलना में 24 प्रतिशत बढ़ गया।