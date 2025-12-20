नेटफ्लिक्स ने रेडी प्लेयर मी का अधिग्रहण किया है

नेटफ्लिक्स ने रेडी प्लेयर मी का किया अधिग्रहण, टीवी गेमिंग को मिलेगा बढ़ावा

क्या है खबर?

नेटफ्लिक्स ने अवतार बनाने वाले प्लेटफॉर्म रेडी प्लेयर मी का अधिग्रहण किया है। यह कदम टीवी पर खेले जाने वाले गेम्स पर अधिक ध्यान केंद्रित करने की रणनीति के तहत उठाया गया है। स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ने कहा है कि वह स्टार्टअप के विकास टूल्स और बुनियादी ढांचे का उपयोग करके ऐसे अवतार बनाने की योजना बना रही है, जो उसके ग्राहकों को विभिन्न गेम्स में अपने व्यक्तित्व और पसंदीदा गेम के प्रति लगाव को बनाए रखने की अनुमति देंगे।