नेटफ्लिक्स ने रेडी प्लेयर मी का किया अधिग्रहण, टीवी गेमिंग को मिलेगा बढ़ावा 

नेटफ्लिक्स ने रेडी प्लेयर मी का किया अधिग्रहण, टीवी गेमिंग को मिलेगा बढ़ावा
क्या है खबर?
नेटफ्लिक्स ने अवतार बनाने वाले प्लेटफॉर्म रेडी प्लेयर मी का अधिग्रहण किया है। यह कदम टीवी पर खेले जाने वाले गेम्स पर अधिक ध्यान केंद्रित करने की रणनीति के तहत उठाया गया है। स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ने कहा है कि वह स्टार्टअप के विकास टूल्स और बुनियादी ढांचे का उपयोग करके ऐसे अवतार बनाने की योजना बना रही है, जो उसके ग्राहकों को विभिन्न गेम्स में अपने व्यक्तित्व और पसंदीदा गेम के प्रति लगाव को बनाए रखने की अनुमति देंगे।
असर
इस तरीख से बंद हो जाएंगी रेडी प्लेयर मी की सर्विस
रेडी प्लेयर मी 31 जनवरी, 2026 को अपनी सेवाएं बंद कर देगा, जिसने पहले a16z और प्लूरल सहित निवेशकों से 7.2 करोड़ डॉलर (करीब 750 करोड़ रुपये) जुटाए थे। नेटफ्लिक्स ने टेकक्रंच को बताया कि स्टार्टअप की लगभग 20 लोगों की टीम कंपनी में शामिल होगी। कंपनी ने यह अनुमान नहीं लगाया है कि अवतार कब लॉन्च होंगे, न ही उसने यह बताया है कि किन गेम्स या गेम्स के प्रकारों में सबसे पहले अवतार उपलब्ध होंगे?
बदलाव
कंपनी ने गेमिंग रणनीति में किया बदलाव
नेटफ्लिक्स का यह समझौता गेमिंग के प्रति कंपनी के बदलते दृष्टिकोण को दर्शाता है। यह कदम उसकी व्यापक गेमिंग रणनीति में बदलाव का हिस्सा है। इसमें नई भर्तियां, टीवी और मोबाइल के लिए पार्टी और नैरेटिव गेम्स की लॉन्चिंग और लाइव कंटेंट के लिए रीयल-टाइम वोटिंग जैसी इंटरैक्टिव सुविधाएं शामिल हैं। 4 साल पहले जब कंपनी ने गेमिंग बाजार में कदम रखा था, तब उसने अपने ग्राहकों को अकाउंट से लॉग-इन करके मोबाइल गेम उपलब्ध कराए थे।