ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने शुरू की अपनी एथलीट मैनेजमेंट फर्म वेल स्पोर्ट्स
क्या है खबर?
भारत के स्टार भाला फेंक खिलाड़ी और ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने अपनी खुद की एथलीट मैनेजमेंट फर्म वेल स्पोर्ट्स शुरू की है। यह कदम JSW स्पोर्ट्स के साथ उनकी साझेदारी समाप्त होने के बाद उठाया गया है। कंपनी ने एक बयान में कहा है कि यह उद्यम 27 वर्षीय एथलीट के उद्यमी के रूप में नए सफर की शुरुआत है। वह 2016 से JSW स्पोर्ट्स से जुड़े हुए थे।
घोषणा
2023 में ही बना ली थी कंपनी
दाखिल दस्तावेजों के अनुसार, वेल स्पोर्ट्स मैनेजमेंट एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप (LLP) है, जो हरियाणा के पानीपत में पंजीकृत है। मार्च, 2024 तक इसमें साझेदारों की ओर से 10 लाख रुपये का निवेश किया गया था और इसका आरक्षित और अधिशेष 1.04 करोड़ रुपये था। दस्तावेजों में दो नामित साझेदारों- नीरज चोपड़ा और सुरेंद्र कुमार का उल्लेख किया है।आंकड़ों से पता चलता है कि उन्होंने अप्रैल, 2023 में ही कंपनी बना ली थी, लेकिन इसकी औपचारिक घोषणा अब की है।
बयान
JSW स्पोर्ट्स छोड़ने पर क्या बोले चोपड़ा?
JSW स्पोर्ट्स से अलग होने को लेकर नीरज चोपड़ा ने कहा, "पिछले एक दशक में हमारा साथ मिलकर किया गया सफर विकास, विश्वास और उपलब्धियों से भरा रहा है। JSW स्पोर्ट्स ने मेरे करियर में अहम भूमिका निभाई है और मैं उनके समर्थन और दूरदर्शिता के लिए हमेशा आभारी रहूंगा।" उन्होंने आगे कहा, "इस अध्याय के समापन के साथ, मैं इन्हीं मूल्यों को अपने जीवन के अगले चरण में भी आगे ले जाऊंगा।"