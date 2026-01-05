ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने शुरू की अपनी एथलीट मैनेजमेंट फर्म वेल स्पोर्ट्स 

घोषणा

2023 में ही बना ली थी कंपनी

दाखिल दस्तावेजों के अनुसार, वेल स्पोर्ट्स मैनेजमेंट एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप (LLP) है, जो हरियाणा के पानीपत में पंजीकृत है। मार्च, 2024 तक इसमें साझेदारों की ओर से 10 लाख रुपये का निवेश किया गया था और इसका आरक्षित और अधिशेष 1.04 करोड़ रुपये था। दस्तावेजों में दो नामित साझेदारों- नीरज चोपड़ा और सुरेंद्र कुमार का उल्लेख किया है।आंकड़ों से पता चलता है कि उन्होंने अप्रैल, 2023 में ही कंपनी बना ली थी, लेकिन इसकी औपचारिक घोषणा अब की है।