आधार में नाम बदलने के लिए बदला नियम

शादी के बाद आधार में नाम बदलना है? जानें कौन से दस्तावेज होंगे जरूरी

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:27 am Oct 06, 202609:27 am

क्या है खबर?

आधार कार्ड में नाम गलत है या शादी के बाद सरनेम बदलना है, तो अब हर तरह के बदलाव के लिए एक जैसा नियम नहीं है। नाम में छोटी स्पेलिंग गलती, शादी या तलाक के बाद बदलाव और पूरा नाम बदलने के लिए अलग प्रक्रिया रखी गई है। UIDAI के 18 सितंबर, 2026 से लागू संशोधित नियमों में अलग-अलग मामलों के लिए दस्तावेज, शपथपत्र और कुछ मामलों में गजट अधिसूचना की जरूरत बताई गई है।