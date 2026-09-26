सेसा केयर के डाबर के साथ विलय का रास्ता साफ, NCLT से मिली मंजूरी

डाबर के अनुसार, सेसा केयर एक प्रमुख आयुर्वेदिक हेयर केयर ब्रांड है, जिसकी ब्रांड वैल्यू बहुत मजबूत है।

कंपनी का कहना है कि इस ब्रांड की प्रीमियम इमेज और आयुर्वेदिक पहचान उसके मौजूदा हेयर केयर पोर्टफोलियो के साथ अच्छी तरह मेल खाती है।

इस साैदे की घोषणा सबसे पहले अक्टूबर, 2024 में की गई थी, जब डाबर इंडिया ने सेसा केयर के मौजूदा शेयरहोल्डर ट्रू नॉर्थ से कंपनी के 51 प्रतिशत 'पेड-अप क्यूमुलेटिव रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स' (CRPS) खरीदे थे।