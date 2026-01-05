देशभर में 27 जनवरी को बैंकों में रहेगी हड़ताल, जानिए क्या है कारण
क्या है खबर?
बैंकर्स यूनियनों ने 5 दिवसीय कार्य सप्ताह की मांग को लेकर 27 जनवरी को राष्ट्रव्यापी हड़ताल की घोषणा की है। अखिल भारतीय बैंक अधिकारी परिसंघ (AIBOC) ने कहा कि भारतीय सरकार की ओर से उनकी मांग पर कोई कार्रवाई न किए जाने के विरोध में हड़ताल का आह्वान किया गया है। यूनियन ने बताया कि मार्च, 2024 में इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (IBA) और बैंक यूनियनों के बीच वेतन संशोधन समझौते के दौरान इस पर पहले ही सहमति बन चुकी थी।
तर्क
यूनियन ने मांग के समर्थन में दिया यह तर्क
AIBOC ने अपनी मांगों पर सरकार की सकारात्मक कदम नहीं उठाए जाने पर आलोचना की है। संगठन ने बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI), भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) और भारतीय सामान्य बीमा निगम (GIC) जैसी अन्य संस्थाएं पहले से ही 5 दिवसीय कार्य सप्ताह का पालन करती हैं। संघ ने तर्क दिया कि केंद्र और राज्य सरकार के कार्यालय शनिवार को काम नहीं करते हैं, इसलिए बैंकों के ऐसा न करने का कोई कारण नहीं है।
असर
हड़ताल से यह पड़ेगा असर
AIBOC के परिपत्र में इस बात पर जोर दिया है कि 5 दिवसीय कार्य सप्ताह से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसने सोमवार से शुक्रवार तक प्रतिदिन अतिरिक्त 40 मिनट काम करने पर सहमति व्यक्त की है। इस हड़ताल से सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के सभी बैंकों में बैंकिंग सेवाएं प्रभावित होने की संभावना है। इसमें शाखाओं का संचालन, चेक क्लियरेंस, नकद लेनदेन और ग्राहक सेवाएं शामिल हैं। ऑनलाइन और ATM सेवाएं न्यूनतम व्यवधान के साथ जारी रह सकती हैं।