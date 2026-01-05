देशभर में 27 जनवरी को बैंकों में रहेगी हड़ताल, जानिए क्या है कारण 

27 जनवरी को बैंकों में देशव्यापी हड़ताल रहेगी

क्या है खबर?

बैंकर्स यूनियनों ने 5 दिवसीय कार्य सप्ताह की मांग को लेकर 27 जनवरी को राष्ट्रव्यापी हड़ताल की घोषणा की है। अखिल भारतीय बैंक अधिकारी परिसंघ (AIBOC) ने कहा कि भारतीय सरकार की ओर से उनकी मांग पर कोई कार्रवाई न किए जाने के विरोध में हड़ताल का आह्वान किया गया है। यूनियन ने बताया कि मार्च, 2024 में इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (IBA) और बैंक यूनियनों के बीच वेतन संशोधन समझौते के दौरान इस पर पहले ही सहमति बन चुकी थी।