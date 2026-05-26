टाटा संस की बैठक में होगा घाटे का हिसाब, IPO लाने पर भी होगी चर्चा

टाटा संस को सूचीबद्ध करने पर विचार

इस साल की शुरुआत में अनलिस्टेड कंपनियों में हुए घाटे के कारण चंद्रशेखरन का तीसरा कार्यकाल चर्चा का विषय बन गया था और उनकी नियुक्ति में भी देर हुई थी। अगर, वे दोबारा अध्यक्ष बनते हैं तो उन्हें सेवानिवृत्ति की उम्र के नियम से छूट लेनी पड़ेगी, वहीं दूसरी तरफ, टाटा ट्रस्ट जल्द ही एक बैठक करने वाला है, जिसमें गवर्नेंस के मुद्दों पर बात होगी।

इस बैठक में वेनु श्रीनिवासन के उस प्रस्ताव पर भी बात होगी, जिसमें वे टाटा संस को सार्वजनिक सूचीबद्ध (IPO) करने की बात कह रहे हैं। हालांकि, इससे ग्रुप को ज्यादा पारदर्शिता मिलेगी, लेकिन साथ ही नई चुनौतियां भी खड़ी हो सकती हैं।