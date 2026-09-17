एन चंद्रशेखरन बने रहेंगे टाटा ग्रुप के चेयरमैन

एन चंद्रशेखरन बने रहेंगे टाटा ग्रुप के चेयरमैन, बोर्ड ने 5 साल बढ़ाया कार्यकाल

लेखन बिश्वजीत कुमार 03:37 pm Sep 17, 202603:37 pm

क्या है खबर?

टाटा ग्रुप के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के तौर एन चंद्रशेखरन का कार्यकाल और बढ़ा दिया गया है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, टाटा संस के बोर्ड ने चंद्रशेखरन को अगले पांच साल के लिए फिर नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। गुरुवार को मुंबई में हुई बोर्ड बैठक में यह फैसला लिया गया। उनका मौजूदा कार्यकाल 20 फरवरी 2027 को खत्म होने वाला था। पिछले महीने उन्होंने दूसरा कार्यकाल नहीं लेने की बात कही थी।