एन चंद्रशेखरन बने रहेंगे टाटा ग्रुप के चेयरमैन, बोर्ड ने 5 साल बढ़ाया कार्यकाल
क्या है खबर?
टाटा ग्रुप के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के तौर एन चंद्रशेखरन का कार्यकाल और बढ़ा दिया गया है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, टाटा संस के बोर्ड ने चंद्रशेखरन को अगले पांच साल के लिए फिर नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। गुरुवार को मुंबई में हुई बोर्ड बैठक में यह फैसला लिया गया। उनका मौजूदा कार्यकाल 20 फरवरी 2027 को खत्म होने वाला था। पिछले महीने उन्होंने दूसरा कार्यकाल नहीं लेने की बात कही थी।
नियुक्ति
दोबारा नियुक्ति के फैसले से बदली स्थिति
चंद्रशेखरन के कार्यकाल को बढ़ाने का फैसला ऐसे समय हुआ है, जब टाटा ग्रुप में भविष्य के नेतृत्व को लेकर चर्चा चल रही थी।
पिछले महीने उनके दूसरा कार्यकाल नहीं लेने की घोषणा के बाद नए चेयरमैन की तलाश शुरू होने की संभावना बनी थी। रॉयटर्स के मुताबिक, अब तक यह साफ नहीं है कि चंद्रशेखरन ने अपना फैसला क्यों बदला।
बोर्ड की मंजूरी के बाद फिलहाल उत्तराधिकार की प्रक्रिया तुरंत जरूरी नहीं रह गई है।