गणेश उत्सव से पहले मुंबई में डेयरी का दूध 100 रुपये प्रति लीटर पार

मुंबई के लोगों को बड़ा झटका, डेयरी का दूध 100 रुपये प्रति लीटर पार

लेखन गजेंद्र 05:01 pm Aug 28, 202605:01 pm

क्या है खबर?

महाराष्ट्र के सबसे बड़े त्यौहार गणेश उत्सव से पहले मुंबईकरों को बड़ा झटका लगा है। मुंबई दुग्ध उत्पादक संघ ने भैंस के दूध के दाम में 9 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि की है, जो 1 सितंबर से लागू होगी। इससे दूध के दाम 100 रुपये के पार चले गए हैं। पिछले दिनों चीनी के दाम में हुई अचानक बढ़ोतरी ने पहले ही चाय फीकी कर दी थी, अब दूध के बढ़े दाम ने चाय को पतला कर दिया है।