ऐपल के CEO जॉन टर्नस कंपनी में बदलाव की योजना बना रहे हैं

ऐपल में हो सकती है और छंटनी, नए प्रमुख जॉन टर्नस ने दिए संकेत

क्या है खबर?

ऐपल के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) जॉन टर्नस ने कंपनी में बड़े बदलाव करने की योजना बनाई। इसके तहत उन्होंने तेजी से ज्यादा उत्पादों को लॉन्च करने और मैनेजमेंट के स्तरों को कम करने का फैसला किया, ताकि कंपनी को ज्यादा तेज और चुस्त बनाया जा सके। टिम कुक से कंपनी की कमान संभालने के एक महीने से भी कम समय बाद ही टर्नस ने आने वाले दिनों में कर्मचारियों की छंटनी के संकेत दे दिए हैं।