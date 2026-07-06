ATM से पैसे नहीं निकले, लेकिन खाते से कट गए? जानिए क्या करें
क्या है खबर?
ATM से पैसे निकालते समय कई बार ऐसा होता है कि खाते से रकम कट जाती है, लेकिन मशीन से नकदी नहीं निकलती। ऐसी स्थिति में घबराने की बजाय सही कदम उठाना जरूरी होता है। थोड़ी सी सावधानी और समय पर शिकायत करने से आपका पैसा वापस मिल सकता है। बैंक भी ऐसे मामलों के समाधान के लिए प्रक्रिया तय करते हैं। इसलिए जल्दबाजी करने के बजाय पूरी जानकारी के साथ कार्रवाई करना सबसे बेहतर तरीका माना जाता है।
#1
पहले ट्रांजैक्शन की पूरी जानकारी जांच लें
अगर ATM से पैसे नहीं निकले हैं, तो सबसे पहले यह देखें कि खाते से रकम कटी है या नहीं। इसके लिए SMS, बैंक ऐप या इंटरनेट बैंकिंग में ट्रांजैक्शन की स्थिति जांच लें। ATM का ID नंबर, ब्रांच का नाम, ट्रांजैक्शन का समय और निकाली जाने वाली रकम भी नोट कर लें। यह जानकारी शिकायत दर्ज कराने और बैंक की जांच प्रक्रिया को आसान बनाने में काफी मदद करती है।
#2
तुरंत बैंक में शिकायत दर्ज कराएं
अगर खाते से पैसे कट गए हैं और नकदी नहीं मिली है, तो बिना देर किए बैंक को इसकी जानकारी दें। आप मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, कस्टमर केयर या नजदीकी शाखा में जाकर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। सही जानकारी देने से बैंक जल्दी जांच शुरू कर सकता है। कई मामलों में बैंक सिस्टम खुद भी ऐसी गड़बड़ी पकड़ लेता है और तय प्रक्रिया के बाद रकम अपने आप खाते में वापस भेज देता है।
#3
सभी दस्तावेज संभालकर रखें
शिकायत दर्ज करने के बाद ट्रांजैक्शन स्लिप, शिकायत नंबर, SMS और ई-मेल जैसी सभी जरूरी जानकारी अपने पास सुरक्षित रखें। समय-समय पर खाते की जांच करते रहें कि रकम वापस आई है या नहीं। अगर तय समय तक पैसा वापस नहीं मिले, तो शिकायत नंबर के साथ बैंक से दोबारा संपर्क करें। जरूरत पड़ने पर यही दस्तावेज आगे की कार्रवाई और समस्या के समाधान में सबसे ज्यादा काम आते हैं।