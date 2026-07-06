ऐसी स्थिति में घबराने की बजाय सही कदम उठाना जरूरी होता है

ATM से पैसे नहीं निकले, लेकिन खाते से कट गए? जानिए क्या करें

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:38 am Jul 06, 202609:38 am

क्या है खबर?

ATM से पैसे निकालते समय कई बार ऐसा होता है कि खाते से रकम कट जाती है, लेकिन मशीन से नकदी नहीं निकलती। ऐसी स्थिति में घबराने की बजाय सही कदम उठाना जरूरी होता है। थोड़ी सी सावधानी और समय पर शिकायत करने से आपका पैसा वापस मिल सकता है। बैंक भी ऐसे मामलों के समाधान के लिए प्रक्रिया तय करते हैं। इसलिए जल्दबाजी करने के बजाय पूरी जानकारी के साथ कार्रवाई करना सबसे बेहतर तरीका माना जाता है।