UPI ऑटोपे में कट रहे हैं पैसे? ऐसे चेक करें और बंद करें पुराने मैंडेट
क्या है खबर?
UPI ऑटोपे ने बिजली बिल, सब्सक्रिप्शन, बीमा प्रीमियम और EMI जैसे नियमित भुगतान आसान कर दिए हैं। हालांकि, लंबे समय तक इस्तेमाल करने पर कई पुराने मैंडेट खाते से जुड़े रह सकते हैं। ऐसे में समय-समय पर इनकी जांच करना जरूरी है। यूजर्स अपने UPI ऐप में जाकर देख सकते हैं कि कौन-कौन से ऑटो भुगतान चालू हैं और किनकी अब जरूरत नहीं है। सिर्फ ऐप हटाने से कोई मैंडेट अपने आप बंद नहीं होता है।
#1
ऐप में जाकर मैंडेट की जानकारी देखें
अपने सक्रिय UPI ऑटोपे मैंडेट देखने के लिए सबसे पहले कोई भाग लेने वाला UPI ऐप खोलें।
ऐप में 'मैंडेट' या 'UPI ऑटोपे' वाला विकल्प खोजें। यहां मर्चेंट का नाम, भुगतान की रकम, भुगतान कितनी बार होगा, उसकी वैधता और जुड़े बैंक खाते की जानकारी देखें। इससे पुराने या भूले हुए भुगतान पहचानने में मदद मिलेगी।
जिस मैंडेट की जरूरत नहीं है, उसे इसी हिस्से से रोकने या बंद करने का विकल्प चुनें।
#2
भीम ऐप से मैंडेट ऐसे करें बंद
भीम ऐप में मैंडेट बंद करने के लिए ऐप खोलकर मोबाइल पिन से लॉगिन करें।
इसके बाद 'मैंडेट' वाले हिस्से में जाएं और जिस मैंडेट को बंद करना है, उसे चुनें। फिर 'कैंसल' पर दबाएं और अपना मोबाइल पिन डालकर पुष्टि करें। इसके बाद आगे होने वाले तय भुगतान रुक जाने चाहिए।
हालांकि, सिर्फ मैंडेट बंद करने से संबंधित सब्सक्रिप्शन या सेवा बंद नहीं होती। इसलिए जरूरत पड़ने पर संबंधित मर्चेंट के पास भी सेवा अलग से बंद करें।
#3
अनजान मैंडेट दिखे तो क्या करें?
अगर कोई ऑटोपे मैंडेट पहचान में नहीं आ रहा है, तो मर्चेंट का नाम, रकम, तारीख, UPI रेफरेंस नंबर और बैंक खाते की जानकारी नोट करें।
पहले UPI ऐप या बैंक से उसे पहचानने और बंद करने की कोशिश करें। समस्या रहने पर बैंक और ऐप के ग्राहक सहायता केंद्र से संपर्क करें।
जरूरत पड़ने पर NPCI की शिकायत व्यवस्था का इस्तेमाल किया जा सकता है। किसी को भी UPI पिन, OTP या बैंक की गोपनीय जानकारी कभी न दें।