UPI ऑटोपे के मैंडेट ऐसे करें चेक

UPI ऑटोपे में कट रहे हैं पैसे? ऐसे चेक करें और बंद करें पुराने मैंडेट

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:34 am Aug 28, 202609:34 am

क्या है खबर?

UPI ऑटोपे ने बिजली बिल, सब्सक्रिप्शन, बीमा प्रीमियम और EMI जैसे नियमित भुगतान आसान कर दिए हैं। हालांकि, लंबे समय तक इस्तेमाल करने पर कई पुराने मैंडेट खाते से जुड़े रह सकते हैं। ऐसे में समय-समय पर इनकी जांच करना जरूरी है। यूजर्स अपने UPI ऐप में जाकर देख सकते हैं कि कौन-कौन से ऑटो भुगतान चालू हैं और किनकी अब जरूरत नहीं है। सिर्फ ऐप हटाने से कोई मैंडेट अपने आप बंद नहीं होता है।