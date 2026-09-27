मोबाइल फोन विक्रेता 2 अक्टूबर को 'नो UPI डे' मनाएंगे

गांधी जयंती पर मोबाइल फोन विक्रेता UPI से नहीं लेंगे भुगतान, जानिए क्या है इसकी वजह

क्या है खबर?

देशभर के मोबाइल फोन डीलर्स ने कुछ मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर प्रस्तावित 0.4 प्रतिशत मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) के विरोध में 2 अक्टूबर को यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) से भुगतान लेना बंद करने का फैसला किया है। ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर्स एसोसिएशन (AIMRA) की ओर से आयोजित इस विरोध प्रदर्शन में रिटेलर्स गांधी जयंती को 'नो UPI डे' के तौर पर मनाएंगे। इसका मकसद डिजिटल पेमेंट स्वीकार करने पर आने वाले अतिरिक्त खर्च को लेकर अपनी चिंताएं जाहिर करना है।