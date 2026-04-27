मोबीक्विक को RBI से मिली NBFC लाइसेंस की मंजूरी

मोबीक्विक ग्रुप को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) से NBFC लाइसेंस के लिए मंजूरी मिल गई है। कंपनी ने आज (27 अप्रैल) प्रेस रिलीज जारी कर इसकी जानकारी दी है। इस मंजूरी के बाद कंपनी अपनी फाइनेंशियल सर्विसेज को और मजबूत बना सकेगी। यह कदम मोबीक्विक के लिए एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है, जिससे वह एक फुल-स्टैक फिनटेक प्लेटफॉर्म बनने की दिशा में आगे बढ़ेगी और ग्राहकों को ज्यादा सुविधाएं देने में सक्षम होगी।

सेवाएं नई लोन सेवाएं और प्रोडक्ट लॉन्च होंगे NBFC लाइसेंस मिलने के बाद कंपनी अपनी सहायक कंपनी के जरिए नया लोन बिजनेस शुरू करेगी। इसके तहत नए क्रेडिट प्रोडक्ट तेजी से बाजार में लाए जाएंगे। कंपनी अब ज्यादा नियंत्रण और बेहतर सिस्टम के साथ ग्राहकों और व्यापारियों को लोन दे सकेगी। इससे ग्राहकों को आसान और तेज तरीके से कर्ज मिलने की सुविधा मिलेगी और कंपनी अपनी सेवाओं को और ज्यादा बढ़ा पाएगी, साथ ही डिजिटल प्लेटफॉर्म को और मजबूत करेगी।

ताकत कंपनी की ताकत और रणनीति पर जोर मोबीक्विक के पास पहले से ही बड़ा यूजर बेस और मजबूत टेक्नोलॉजी सिस्टम है। कंपनी के पास 18 करोड़ से ज्यादा ग्राहक हैं, जो इसकी बड़ी ताकत मानी जाती है। अब NBFC के जरिए कंपनी सुरक्षित और असुरक्षित दोनों तरह के लोन दे सकेगी। खासतौर पर छोटे शहरों और कारोबारियों पर फोकस रहेगा, ताकि ज्यादा लोगों तक वित्तीय सेवाएं पहुंच सकें और बाजार में कंपनी की पकड़ मजबूत हो सके, जिससे उसकी ग्रोथ और तेजी से बढ़ेगी।

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