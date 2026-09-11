अंतिम तिथि निकलने के बाद भी आप यह किस्त जमा कर सकते हैं

15 जून की एडवांस टैक्स की किस्त छूट गई? जानिए अब कैसे करें भुगतान

लेखन बिश्वजीत कुमार 05:22 pm Sep 11, 202605:22 pm

क्या है खबर?

अगर आपने 15 जून, 2026 तक एडवांस टैक्स की पहली किस्त जमा नहीं की है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अंतिम तिथि निकलने के बाद भी आप यह किस्त जमा कर सकते हैं। हालांकि, देर से भुगतान करने पर आपको ब्याज देना पड़ सकता है। एडवांस टैक्स का मतलब है कि साल भर की कमाई पर बनने वाला टैक्स साल खत्म होने का इंतजार किए बिना पहले ही अलग-अलग किस्तों में जमा करना होता है।