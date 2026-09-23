माइक्रोसॉफ्ट के एक्सबॉक्स में फिर छंटनी

माइक्रोसॉफ्ट के एक्सबॉक्स में फिर छंटनी, 268 कर्मचारियों की जाएगी नौकरी

लेखन बिश्वजीत कुमार 02:45 pm Sep 23, 202602:45 pm

क्या है खबर?

माइक्रोसॉफ्ट के गेमिंग डिवीजन एक्सबॉक्स ने 268 कर्मचारियों की छंटनी का ऐलान किया है। कंपनी के मुख्य परिचालन अधिकारी (COO) मैट बूटी ने कर्मचारियों को भेजे मेमो में इसकी जानकारी दी है। यह कटौती इस साल शुरू किए गए बड़े बदलावों का हिस्सा है। जुलाई में भी माइक्रोसॉफ्ट ने एक्सबॉक्स में 1,600 नौकरियों में कटौती की थी। कंपनी अब अपने गेमिंग कारोबार को नए तरीके से व्यवस्थित कर रही है और यह प्रक्रिया जून, 2027 तक चलेगी।