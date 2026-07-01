माइक्रोसॉफ्ट में फिर होगी बड़ी छंटनी, हजारों कर्मचारियों की जा सकती है नौकरी
क्या है खबर?
टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट एक बार फिर कर्मचारियों की छंटनी कर सकती है। बिजनेस इनसाइडर की मुताबिक, कंपनी खर्च कम करने और कारोबार को अधिक प्रभावी बनाने की तैयारी में है। बताया जा रहा है कि इस बार एक्सबॉक्स गेमिंग, सेल्स और कंसल्टिंग समेत कई विभागों के हजारों कर्मचारियों पर असर पड़ सकता है। हालांकि, यह छंटनी पिछले साल के मुकाबले छोटी रहने की उम्मीद है और कुल कर्मचारियों के 2.5 प्रतिशत से कम लोगों को प्रभावित कर सकती है।
असर
किन विभागों पर पड़ सकता है असर?
रिपोर्ट के अनुसार, छंटनी का सबसे ज्यादा असर एक्सबॉक्स गेमिंग डिवीजन, सेल्स और कंसल्टिंग टीमों पर पड़ सकता है। कंपनी अगले सप्ताह इस छंटनी को लेकर आधिकारिक घोषणा कर सकती है, लेकिन समय में बदलाव भी संभव है। बताया जा रहा है कि कुछ प्रभावित कर्मचारियों को कंपनी के भीतर ही दूसरी जिम्मेदारियां भी दी जा सकती हैं। वर्तमान में माइक्रोसॉफ्ट में दुनियाभर में करीब 2.20 लाख कर्मचारी काम कर रहे हैं।
खर्च
AI पर बढ़ते खर्च के बीच उठाया जा रहा कदम
बताया जा रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पर तेजी से निवेश बढ़ा रही है। इसी के साथ कंपनी दूसरे खर्चों को नियंत्रित करना चाहती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि AI के बढ़ते इस्तेमाल से पारंपरिक सॉफ्टवेयर सेवाओं पर भी असर पड़ सकता है। ऐसे में कंपनी अपने खर्च और कर्मचारियों की संख्या के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है, ताकि भविष्य की जरूरतों के अनुसार कारोबार को तैयार किया जा सके।
छंटनी
पिछले साल भी हुई थी बड़ी छंटनी
माइक्रोसॉफ्ट ने पिछले साल मई में करीब 6,000 और जुलाई में लगभग 9,000 कर्मचारियों की छंटनी की थी। इस साल कंपनी ने कुछ कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना भी शुरू की थी, जिसमें बड़ी संख्या में पात्र कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। रिपोर्ट के मुताबिक, इसी वजह से इस बार छंटनी का दायरा पहले की तुलना में छोटा रह सकता है। फिलहाल कंपनी ने इस खबर पर आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है।