माइक्रोसॉफ्ट में फिर होगी बड़ी छंटनी

माइक्रोसॉफ्ट में फिर होगी बड़ी छंटनी, हजारों कर्मचारियों की जा सकती है नौकरी

लेखन बिश्वजीत कुमार 08:53 am Jul 01, 202608:53 am

क्या है खबर?

टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट एक बार फिर कर्मचारियों की छंटनी कर सकती है। बिजनेस इनसाइडर की मुताबिक, कंपनी खर्च कम करने और कारोबार को अधिक प्रभावी बनाने की तैयारी में है। बताया जा रहा है कि इस बार एक्सबॉक्स गेमिंग, सेल्स और कंसल्टिंग समेत कई विभागों के हजारों कर्मचारियों पर असर पड़ सकता है। हालांकि, यह छंटनी पिछले साल के मुकाबले छोटी रहने की उम्मीद है और कुल कर्मचारियों के 2.5 प्रतिशत से कम लोगों को प्रभावित कर सकती है।