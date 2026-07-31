माइक्रोसॉफ्ट ने रचा इतिहास

माइक्रोसॉफ्ट ने शेयर बाजार में बनाया नया रिकॉर्ड, एक दिन में 43,200 अरब रुपये बढ़ा मूल्यांकन

लेखन बिश्वजीत कुमार 02:42 pm Jul 31, 202602:42 pm

क्या है खबर?

माइक्रोसॉफ्ट ने अमेरिकी शेयर बाजार में गुरुवार (30 जुलाई) को एक बड़ा रिकॉर्ड बना दिया। कंपनी के शेयर एक ही दिन में 16 प्रतिशत चढ़ गए, जो अक्टूबर, 2008 के बाद सबसे बड़ी दैनिक बढ़त मानी जा रही है। इस तेजी से कंपनी के बाजार मूल्य में करीब 450 अरब डॉलर (लगभग 43,200 अरब रुपये) का इजाफा हुआ। यह एक दिन में किसी कंपनी के बाजार मूल्य में हुई अब तक की सबसे बड़ी बढ़ोतरी में शामिल है।