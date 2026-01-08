माइक्रोसॉफ्ट ने संभावित छंटनी की खबरों पर दी प्रतिक्रिया, जानिए कंपनी ने क्या कहा

माइक्रोसॉफ्ट ने बीते कुछ समय में बड़े स्तर पर कर्मचारियों की छंटनी की है। इसी बीच इस हफ्ते कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि कंपनी जनवरी, 2026 में भी करीब 20 हजार कर्मचारियों को नौकरी से निकालने की योजना बना रही है। यह खबर सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गई, जिससे कर्मचारियों और निवेशकों के बीच चिंता बढ़ गई। हालांकि, माइक्रोसॉफ्ट ने इन दावों पर प्रतिक्रिया देते हुए साफ किया है कि ऐसी खबरें सही नहीं हैं।

रिपोर्ट रिपोर्ट में क्या कहा गया था? रिपोर्ट के मुताबिक, माइक्रोसॉफ्ट 11,000 से 22,000 हजार नौकरियों में कटौती पर विचार कर रहा था। कहा गया कि इसका असर एज्योर क्लाउड सर्विसेज, एक्सबॉक्स और ग्लोबल सेल्स टीम पर पड़ सकता है। रिपोर्ट में यह भी जोड़ा गया कि बढ़ते आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) निवेश और लागत को कंट्रोल करने के लिए यह कदम उठाया जा सकता है। जैसे ही यह दावा एक्स और ब्लूस्काई जैसे प्लेटफॉर्म पर फैला, कर्मचारियों के बीच अनिश्चितता का माहौल बन गया।

जवाब कंपनी की ओर से जवाब इन अटकलों पर माइक्रोसॉफ्ट के चीफ कम्युनिकेशन ऑफिसर (CCO) फ्रैंक एक्स शॉ ने खुलकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा कि छंटनी से जुड़ी यह रिपोर्ट पूरी तरह मनगढ़ंत और गलत है। शॉ ने साफ शब्दों में कहा कि जनवरी, 2026 में किसी भी बड़े पैमाने पर छंटनी की कोई योजना नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि अफवाहों पर भरोसा करने के बजाय आधिकारिक जानकारी पर ध्यान देना चाहिए।

