AI और क्लाउड कारोबार से माइक्रोसॉफ्ट की रिकॉर्ड कमाई

AI कारोबार से माइक्रोसॉफ्ट को बड़ा फायदा, राजस्व 18 प्रतिशत बढ़कर 8,700 अरब रुपये हुआ

लेखन बिश्वजीत कुमार 01:32 pm Jul 30, 202601:32 pm

क्या है खबर?

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और क्लाउड कारोबार की बदौलत माइक्रोसॉफ्ट ने अप्रैल से जून तिमाही में शानदार कमाई दर्ज की है। कंपनी का राजस्व 18 फीसदी बढ़कर 90 अरब डॉलर (लगभग 8,650 अरब रुपये) पहुंच गया, जो बाजार के अनुमान से बेहतर रहा। कंपनी ने कहा कि AI सेवाओं और क्लाउड प्लेटफॉर्म की मजबूत मांग से उसके कारोबार को लगातार फायदा मिल रहा है और आने वाले समय में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद भी जताई है।