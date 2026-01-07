माइक्रोसॉफ्ट कर सकती है 10 फीसदी कर्मचारियों की छंटनी, जानिए कब करेगी
क्या है खबर?
दिग्गज टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट बड़े पैमाने पर छंटनी की योजना बना रही है, जिससे गेमिंग, एज्योर और सेल्स टीमों के प्रभावित होने की संभावना है। एक रिपोर्ट के अनुसार, इस कदम से कंपनी के वैश्विक कर्मचारियों में से 5 से 10 फीसदी तक प्रभावित हो सकते हैं। कंपनी ने अभी तक इन संभावित छंटनी की खबरों की पुष्टि या खंडन नहीं किया है, जिनकी घोषणा जनवरी के तीसरे सप्ताह में होने की संभावना है।
वजह
छंटनी के पीछे यह है वजह
HR डाइजेस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, संभावित छंटनी माइक्रोसॉफ्ट की व्यापक पुनर्गठन रणनीति का हिस्सा बताई जा रही है। कंपनी मध्य प्रबंधन स्तरों में कटौती करना और व्यक्तिगत योगदानकर्ताओं और प्रबंधकों (IC) के अनुपात में सुधार करना चाहती है।इसका अर्थ होगा कि कार्यबल में प्रबंधकों के बजाय व्यक्तिगत योगदानकर्ताओं की संख्या में वृद्धि होगी। जून, 2025 तक कंपनी के पास विश्व स्तर पर लगभग 2.28 लाख पूर्णकालिक कर्मचारी थे। पिछले साल लगभग 15,000 कर्मचारियों की छंटनी भी की थी।
निवेश
भारत में करेगी अरबों रुपये का निवेश
नौकरियों में संभावित कटौती की ये खबरें माइक्रोसॉफ्ट की ओर से पिछले महीने भारत में 4 सालों (2026-2029) में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को अपनाने के लिए 17.5 अरब डॉलर (करीब 1,550 अरब रुपये) के निवेश की घोषणा के बाद आई हैं। इसके अलावा, रॉयटर्स ने सितंबर में बताया था कि कंपनी अपने कर्मचारियों के लिए सप्ताह में कम से कम 3 दिन कार्यालय से काम करना अनिवार्य करेगी। यह बदलाव जल्द लागू हो सकता है।