माइक्रोसॉफ्ट कर सकती है 10 फीसदी कर्मचारियों की छंटनी, जानिए कब करेगी 

छंटनी के पीछे यह है वजह

HR डाइजेस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, संभावित छंटनी माइक्रोसॉफ्ट की व्यापक पुनर्गठन रणनीति का हिस्सा बताई जा रही है। कंपनी मध्य प्रबंधन स्तरों में कटौती करना और व्यक्तिगत योगदानकर्ताओं और प्रबंधकों (IC) के अनुपात में सुधार करना चाहती है।इसका अर्थ होगा कि कार्यबल में प्रबंधकों के बजाय व्यक्तिगत योगदानकर्ताओं की संख्या में वृद्धि होगी। जून, 2025 तक कंपनी के पास विश्व स्तर पर लगभग 2.28 लाख पूर्णकालिक कर्मचारी थे। पिछले साल लगभग 15,000 कर्मचारियों की छंटनी भी की थी।