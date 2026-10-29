माइक्रोसॉफ्ट की कमाई में 19 फीसदी की बढ़ोतरी

माइक्रोसॉफ्ट की कमाई ने बनाया नया रिकॉर्ड, तिमाही राजस्व करीब 8,800 अरब रुपये पहुंचा

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:39 am Oct 29, 202609:39 am

क्या है खबर?

टेक दिग्गज कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने एक बार फिर तिमाही कमाई का नया रिकॉर्ड बनाया है। कंपनी ने बुधवार (28 अक्टूबर) को बताया कि उसका राजस्व बढ़कर 92.3 अरब डॉलर (लगभग 8,800 अरब रुपये) पहुंच गया, जो पिछले साल की इसी तिमाही के मुकाबले 19 फीसदी ज्यादा है। कंपनी लगातार 10 तिमाहियों से अपनी कमाई के नए रिकॉर्ड बना रही है। माइक्रोसॉफ्ट की शुद्ध आय भी बढ़कर 36.6 अरब डॉलर हो गई है, जो पिछले साल से 32 फीसदी अधिक है।