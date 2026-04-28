माइक्रोसॉफ्ट और OpenAI के बीच हुई नए दौर की साझेदारी

टेक दुनिया की बड़ी कंपनियां माइक्रोसॉफ्ट और OpenAI ने अपनी साझेदारी को और मजबूत करने के लिए नया एग्रीमेंट किया है। इस बदलाव का मकसद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) तकनीक को तेजी से आगे बढ़ाना और ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है। कंपनियों ने कहा कि इस नई डील से काम करने का तरीका आसान होगा और दोनों को नए मौके मिलेंगे। इससे ग्राहकों को भी बेहतर और तेज सेवाएं मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

बदलाव क्लाउड और टेक्नोलॉजी में क्या बदला? नए समझौते के अनुसार माइक्रोसॉफ्ट OpenAI का मुख्य क्लाउड पार्टनर बना रहेगा और पहले जैसा सहयोग जारी रहेगा। OpenAI के प्रोडक्ट्स सबसे पहले अज्योर पर उपलब्ध होंगे, जिससे तेज डिप्लॉयमेंट संभव होगा। हालांकि, अब OpenAI को दूसरे क्लाउड प्लेटफॉर्म पर भी अपने प्रोडक्ट देने की आजादी मिल गई है, जिससे कंपनी ज्यादा ग्राहकों तक पहुंच सकेगी। यह बदलाव दोनों कंपनियों को टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ज्यादा लचीलापन, बेहतर नियंत्रण और तेजी से काम करने की सुविधा देगा।

लाइसेंस लाइसेंस और रेवेन्यू मॉडल में बदलाव इस एग्रीमेंट के तहत माइक्रोसॉफ्ट को 2032 तक OpenAI की टेक्नोलॉजी का लाइसेंस मिलेगा, लेकिन अब यह एक्सक्लूसिव नहीं होगा और दूसरे पार्टनर्स के लिए भी रास्ता खुलेगा। इसके साथ ही माइक्रोसॉफ्ट अब OpenAI को रेवेन्यू शेयर नहीं देगा, जिससे खर्च का ढांचा बदलेगा। हालांकि, OpenAI से माइक्रोसॉफ्ट को मिलने वाला रेवेन्यू शेयर 2030 तक जारी रहेगा और तय शर्तों के अनुसार मिलेगा। इससे दोनों कंपनियों के बीच वित्तीय संबंध संतुलित रहेंगे और भविष्य में नए बिजनेस अवसर भी बनेंगे।

Advertisement