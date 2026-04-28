मेटा और मानुस के अधिग्रहण पर चीनी सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है

मेटा कर रही मानुस के अधिग्रहण को रद्द करने की तैयारी, जानिए क्या है कारण

क्या है खबर?

मेटा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) स्टार्टअप मानुस के अधिग्रहण को रद्द करने की योजना बना रही है। यह कदम चीनी सरकार की ओर से राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों से इस लेन-देन पर प्रतिबंध लगाने के बाद उठाया जा रहा है। ﻿मार्क जुकरबर्ग के नेतृत्व वाली कंपनी ने पिछले साल मानुस AI को 2.5 अरब डॉलर (करीब 230 अरब रुपये) में खरीदा था और फिर कंपनी की तकनीक को अपने सिस्टम में एकीकृत करने पर काम किया था।