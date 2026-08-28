मेटा की भारत और दक्षिण-पूर्व एशिया प्रमुख संध्या देवनाथन छोड़ेंगी पद
क्या है खबर?
मेटा की इंडिया और साउथ-ईस्ट एशिया की उपाध्यक्ष संध्या देवनाथन ने कंपनी छोड़ने का फैसला किया है। एक दशक से ज्यादा समय तक मेटा के साथ काम करने के बाद वह अब अपने करियर की अगली पारी की ओर बढ़ेंगी। देवनाथन ने अपने जाने की जानकारी देते हुए कहा कि नए अध्याय की शुरुआत से पहले वह कुछ समय का ब्रेक लेंगी। उनके जाने से मेटा के नेतृत्व में एक अहम बदलाव देखने को मिलेगा।
करियर
2016 में मेटा से जुड़ी थीं संध्या
देवनाथन 2016 में मेटा से जुड़ी थीं।
कंपनी में आने से पहले उन्होंने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक और सिटी के साथ काम किया था। मेटा में शुरुआती दौर में उन्होंने सिंगापुर और वियतनाम में कंपनी के कारोबार और टीमों के साथ काम किया। उन्होंने साउथ-ईस्ट एशिया में ई-कॉमर्स से जुड़े काम को आगे बढ़ाने में भी योगदान दिया।
इस दौरान उन्होंने क्षेत्र में कंपनी की टीम और कारोबार को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई थी।
मेटा इंडिया
2023 में संभाली मेटा इंडिया की जिम्मेदारी
देवनाथन को जनवरी, 2023 में मेटा इंडिया की उपाध्यक्ष बनाया गया था।
उन्होंने अजीत मोहन के कंपनी छोड़ने के बाद यह जिम्मेदारी संभाली। भारत मेटा का सबसे बड़ा उपयोगकर्ता बाजार है, जहां एक अरब से ज्यादा लोग कंपनी के प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हैं।
देवनाथन ने भारत में कंपनी के कारोबार को आगे बढ़ाने और टीमों के साथ काम करने पर ध्यान दिया। बाद में उन्हें साउथ-ईस्ट एशिया के कारोबार की अतिरिक्त जिम्मेदारी भी सौंपी गई।
अन्य
सिंगापुर से संभाला साउथ-ईस्ट एशिया कारोबार
जून, 2025 में देवनाथन सिंगापुर चली गईं और वहां से साउथ-ईस्ट एशिया के कारोबार का नेतृत्व करने लगीं।
इसके बाद जुलाई, 2025 में अरुण श्रीनिवास को मेटा इंडिया का प्रबंध निदेशक और भारत संचालन का प्रमुख बनाया गया। देवनाथन ने कहा कि मेटा में काम के दौरान उन्हें भारत और साउथ-ईस्ट एशिया में प्रतिभाशाली टीमों का नेतृत्व करने का मौका मिला।
अब वह अगला कदम तय करने से पहले कुछ समय आराम करेंगी।