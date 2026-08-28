मेटा की भारत और दक्षिण-पूर्व एशिया प्रमुख संध्या देवनाथन छोड़ेंगी पद

मेटा की भारत और दक्षिण-पूर्व एशिया प्रमुख संध्या देवनाथन छोड़ेंगी पद

लेखन बिश्वजीत कुमार 03:27 pm Aug 28, 202603:27 pm

क्या है खबर?

मेटा की इंडिया और साउथ-ईस्ट एशिया की उपाध्यक्ष संध्या देवनाथन ने कंपनी छोड़ने का फैसला किया है। एक दशक से ज्यादा समय तक मेटा के साथ काम करने के बाद वह अब अपने करियर की अगली पारी की ओर बढ़ेंगी। देवनाथन ने अपने जाने की जानकारी देते हुए कहा कि नए अध्याय की शुरुआत से पहले वह कुछ समय का ब्रेक लेंगी। उनके जाने से मेटा के नेतृत्व में एक अहम बदलाव देखने को मिलेगा।