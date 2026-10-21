मेटा के ग्लोबल पॉलिसी चीफ जोएल कैपलान छोड़ेंगे कंपनी

मेटा के ग्लोबल अफेयर्स चीफ जोएल कैपलान ने कंपनी छोड़ने का किया ऐलान

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:38 am Oct 21, 202609:38 am

क्या है खबर?

फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सऐप की मूल कंपनी मेटा के ग्लोबल पॉलिसी चीफ जोएल कैपलान कंपनी छोड़ने जा रहे हैं। वह करीब 15 साल तक मेटा में काम करने के बाद अपने पद से हटेंगे। 20 अक्टूबर को उन्होंने इसकी जानकारी दी है। कैपलान ने कहा कि कंपनी में जिम्मेदारियों का बदलाव पूरा कराने में मदद के लिए वह कुछ महीने और काम करेंगे। हालांकि, उन्होंने यह नहीं बताया कि कंपनी छोड़ने के बाद वह क्या करेंगे।