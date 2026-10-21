मेटा के ग्लोबल अफेयर्स चीफ जोएल कैपलान ने कंपनी छोड़ने का किया ऐलान
क्या है खबर?
फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सऐप की मूल कंपनी मेटा के ग्लोबल पॉलिसी चीफ जोएल कैपलान कंपनी छोड़ने जा रहे हैं। वह करीब 15 साल तक मेटा में काम करने के बाद अपने पद से हटेंगे। 20 अक्टूबर को उन्होंने इसकी जानकारी दी है। कैपलान ने कहा कि कंपनी में जिम्मेदारियों का बदलाव पूरा कराने में मदद के लिए वह कुछ महीने और काम करेंगे। हालांकि, उन्होंने यह नहीं बताया कि कंपनी छोड़ने के बाद वह क्या करेंगे।
जिम्मेदारी
दीना पॉवेल मैककॉर्मिक को मिलेगी नई जिम्मेदारी
मेटा की अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दीना पॉवेल मैककॉर्मिक अब कंपनी के बाहरी मामलों की जिम्मेदारी भी संभालेंगी।
इसमें सरकारों और दूसरी संस्थाओं के साथ कंपनी के संबंधों को संभालना शामिल है। वह कंपनी की योजनाओं को आगे बढ़ाने और बड़े कारोबारी साझेदारों के साथ काम करने में भी मदद करेंगी।
इसके अलावा, वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से जुड़े ढांचे पर काम करने वाली मेटा की पहल की सह-नेतृत्व करेंगी। यह बदलाव कैपलान के कंपनी छोड़ने के बाद होगा।
सफर
15 साल से मेटा में काम कर रहे थे कैपलान
कैपलान 2011 में मेटा से जुड़े थे। शुरुआत में वह अमेरिका में सरकारी नीतियों से जुड़े काम देखते थे। बाद में उन्हें वैश्विक सार्वजनिक नीति का उपाध्यक्ष बनाया गया और जनवरी, 2025 में वह मुख्य वैश्विक मामलों के अधिकारी बने।
इससे पहले वह पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश के कार्यकाल में भी अहम पद पर काम कर चुके हैं। कैपलान के रिपब्लिकन पार्टी के नेताओं से करीबी संबंध माने जाते हैं।
चर्चा
भारत दौरे के दौरान भी चर्चा में रहे कैपलान
कैपलान ने अगस्त में भारत का दौरा किया था। उस दौरान मेटा की सेवाओं पर सरकारी निगरानी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक पोस्ट पर रोक को लेकर चर्चा हुई थी।
कैपलान और कंपनी के अन्य अधिकारियों ने सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधिकारियों से मुलाकात की थी। मेटा ने प्रधानमंत्री की पोस्ट पर रोक लगाने के पीछे हुई गलती के लिए आधिकारिक माफी भी मांगी थी।
अब कैपलान के जाने से कंपनी के वैश्विक मामलों की जिम्मेदारी में बदलाव होगा।