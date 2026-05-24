मेटा के पूर्व इंजीनियर ने छंटनी में लगाया भेदभाव का आरोप, जानिए क्या किया खुलासा
क्या है खबर?
मेटा की ओर से 20 मई को लगभग 8,000 कर्मचारियों की छंटनी के फैसले के बाद विवाद खड़ा हो गया है। नौकरी से निकाले गए इंजीनियर्स में से एक जेरेमी बर्नियर ने कंपनी पर कोरियाई शो 'स्क्विड गेम' जैसी कार्य संस्कृति अपनाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि मेटा के कर्मचारियों में बड़ी संख्या में चीनी नागरिक होने के बावजूद कंपनी ने गैर-चीनी कर्मचारियों को अधिक संख्या में नौकरी से निकाल दिया।
असर
गैर-चीनी कर्मचारी सबसे ज्यादा प्रभावित
बर्नियर ने एक्स पोस्ट में दावा किया कि कुछ टीमों में चीनी कर्मचारियों का दबदबा था। फिर भी छंटनी से सबसे ज्यादा प्रभावित गैर-चीनी लोग ही हुए। उन्होंने लिखा, "मेटा में मेरे 90 फीसदी सहकर्मी चीनी थे और गैर-चीनी लोगों को नियमित रूप से अलग-थलग किया जाता था, उनके साथ भेदभाव किया जाता था और उन्हें छंटनी का निशाना बनाया जाता था। मैंने जिन 7 छंटनियों को देखा, उनमें से 6 में गैर-चीनी लोगों को निशाना बनाया गया।"
भेदभाव
चीनी कर्मचारी करते थे भेदभाव
बर्नियर ने चीनी कर्मचारियों के दूसरे देश के कर्मचारियों के सामने मंदारिन भाषा में बातचीत कर उनसे अलग-थलक रहने का आरोप लगाया। वे केवल बैठकों के दौरान अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। पूर्व इंजीनयर ने लंच और टीम इवेंट्स के दौरान होने वाले भेदभाव का भी वर्णन किया। उन्होंने बताया कि वे गैर-चीनी लोगों के साथ खाना खाने से परहेज करते थे। इतना ही वे कई कार्यक्रमों में उन्हें बुलाना तक पसंद नहीं करते थे।