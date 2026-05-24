मेटा के पूर्व इंजीनियर ने छंटनी में लगाया भेदभाव का आरोप, जानिए क्या किया खुलासा

असर

गैर-चीनी कर्मचारी सबसे ज्यादा प्रभावित

बर्नियर ने एक्स पोस्ट में दावा किया कि कुछ टीमों में चीनी कर्मचारियों का दबदबा था। फिर भी छंटनी से सबसे ज्यादा प्रभावित गैर-चीनी लोग ही हुए। उन्होंने लिखा, "मेटा में मेरे 90 फीसदी सहकर्मी चीनी थे और गैर-चीनी लोगों को नियमित रूप से अलग-थलग किया जाता था, उनके साथ भेदभाव किया जाता था और उन्हें छंटनी का निशाना बनाया जाता था। मैंने जिन 7 छंटनियों को देखा, उनमें से 6 में गैर-चीनी लोगों को निशाना बनाया गया।"