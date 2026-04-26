कई दिग्गज टेक कंपनियां कर्मचारियों की छंटनी कर रही हैं

मेटा और माइक्रोसॉफ्ट करेगी 20,000 से अधिक कर्मचारियों की छंटनी, AI क्षेत्र में आएगा बदलाव

क्या है खबर?

मेटा और माइक्रोसॉफ्ट ने अपने वैश्विक कर्मचारियों की संख्या में भारी कटौती की घोषणा की है। यह कदम दोनों कंपनियाें की ओर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) में बड़ा निवेश करने के कारण उठाया जा रहा है। दोनों तकनीकी दिग्गज 20,000 से अधिक कर्मचारियों की छंटनी कर सकती है। यह संभावित कटौती प्रौद्योगिकी उद्योग में व्यापक श्रम फेरबदल की मात्र शुरुआत हो सकती है, क्योंकि कंपनियां कार्यबल लागत को कम करते हुए AI में अरबों डॉलर का निवेश कर रही हैं।