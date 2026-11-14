सरकार ने DPDP अधिनियम के तहत कंसेंट मैनेजर्स का पंजीकरण शुरू किया है

MeitY ने लॉन्च किया कंसेंट मैनेजर रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल, जानिए कौनसी कंपनियां हैं पात्र

क्या है खबर?

सरकार ने डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन (DPDP) एक्ट, 2023 के तहत 'कंसेंट मैनेजर्स' के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके तहत कम से कम 2 करोड़ रुपये की कुल संपत्ति वाली पात्र कंपनियां रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन कर सकती हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) की विज्ञप्ति के अनुसार, पंजीकरण ढांचा 13 नवंबर को लागू हुआ। मंत्रालय ने कहा, "पात्र कंपनियां dpbi.gov.in के माध्यम से 'कंसेंट मैनेजर' के रूप में पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकती हैं।