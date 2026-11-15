जेंसेन-एलिस प्रेम संबंधों के कारण मेगास्पीड विवादों में आ गई है

जेंसेन-एलिस विवाद में मेगास्पीड ने दी सफाई, जानिए क्या कहा

क्या है खबर?

एनवीडिया के संस्थापक जेंसेन हुआंग और एलिस हुआंग के बीच विवाहेतर संबंधों को लेकर चल रहे विवाद के बीच मेगास्पीड ने चुपी तोड़ी है। उसने रविवार को बताया कि एलिस ने 30 अगस्त, 2025 को आधिकारिक तौर पर कंपनी छोड़ दी थी और अब किसी पद पर नहीं हैं। यह स्पष्टीकरण ऐसे समय में आया है, जब जेंसेन के साथ उनके संबंधों और कंपनी के कामकाज और सप्लाई चेन से जुड़े आरोपों को लेकर जांच-पड़ताल चल रही है।