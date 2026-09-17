फिनटेक कंपनियों और NPCI के बीच बैठक

UPI भुगतान पर शुल्क को लेकर फिनटेक कंपनियों और NPCI के बीच हुई बैठक

लेखन बिश्वजीत कुमार 07:27 pm Sep 17, 202607:27 pm

क्या है खबर?

UPI भुगतान पर शुल्क के मुद्दे को लेकर कई फिनटेक कंपनियों के अधिकारियों और नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) के बीच आज (17 सितंबर) बैठक हुई है। मनीकंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार, बैठक में UPI पेमेंट पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू करने और इसके असर पर चर्चा हुई। फिनटेक कंपनियों ने नए शुल्क का स्वागत किया। NPCI ने 15 अक्टूबर से 2,000 रुपये से ज्यादा के UPI पेमेंट पर 0.4 प्रतिशत MDR लागू करने की घोषणा की है।