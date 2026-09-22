मार्क जुकरबर्ग की दौलत में बड़ी उछाल, एक दिन में 2,400 अरब रुपये बढ़ी संपत्ति

फोर्ब्स के मुताबिक, मेटा के शेयरों में तेजी के बाद जुकरबर्ग की अनुमानित संपत्ति बढ़कर 253.6 अरब डॉलर (लगभग 24,300 अरब रुपये) हो गई है।

सोमवार (21 सितंबर) को कारोबार शुरू होने पर उनकी संपत्ति में शुरुआती तौर पर 12.9 अरब डॉलर की बढ़ोतरी हुई थी। दोपहर तक शेयरों में तेजी और बढ़ी, जिससे एक दिन में उनकी कुल बढ़ोतरी करीब 25 अरब डॉलर हो गई।

फोर्ब्स की रियल-टाइम अरबपतियों की सूची में जुकरबर्ग छठे स्थान पर थे।