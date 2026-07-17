मेकमायट्रिप ने IPO के लिए आवेदन किया

मेकमायट्रिप ने IPO के लिए आवेदन किया, भारत में जल्द हो सकती है लिस्टिंग

लेखन बिश्वजीत कुमार 06:48 pm Jul 17, 202606:48 pm

क्या है खबर?

ऑनलाइन ट्रैवल कंपनी मेकमायट्रिप ने भारत में अपना IPO लाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। कंपनी की भारतीय इकाई ने SEBI, BSE और NSE के पास गोपनीय रूप से ड्राफ्ट दस्तावेज जमा किए हैं। कंपनी ने IPO के सटीक आकार का खुलासा नहीं किया है, लेकिन रिपोर्टों में इसका आकार 1 अरब डॉलर (करीब 9,600 करोड़ रुपये) से अधिक बताया गया है, जिससे यह देश के बड़े IPO में शामिल हो सकता है।