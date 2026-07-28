शादी के साथ बदलती हैं आर्थिक जिम्मेदारियां

नई शादी के बाद जरूर लें पैसों से जुड़े ये अहम फैसले

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:23 am Jul 28, 202609:23 am

क्या है खबर?

शादी सिर्फ दो लोगों का साथ नहीं, बल्कि उनकी कमाई, खर्च, जिम्मेदारियों और भविष्य की योजनाओं का भी नया सफर होती है। ऐसे में शुरुआत से ही पैसों को लेकर खुलकर बात करना बेहद जरूरी माना जाता है। अगर नए शादीशुदा जोड़े पहले साल में सही वित्तीय फैसले लेते हैं, तो भविष्य की कई आर्थिक परेशानियों से बचा जा सकता है और परिवार की आर्थिक स्थिति भी मजबूत बनी रहती है, जिससे आपसी भरोसा और बेहतर होता है।