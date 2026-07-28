नई शादी के बाद जरूर लें पैसों से जुड़े ये अहम फैसले
क्या है खबर?
शादी सिर्फ दो लोगों का साथ नहीं, बल्कि उनकी कमाई, खर्च, जिम्मेदारियों और भविष्य की योजनाओं का भी नया सफर होती है। ऐसे में शुरुआत से ही पैसों को लेकर खुलकर बात करना बेहद जरूरी माना जाता है। अगर नए शादीशुदा जोड़े पहले साल में सही वित्तीय फैसले लेते हैं, तो भविष्य की कई आर्थिक परेशानियों से बचा जा सकता है और परिवार की आर्थिक स्थिति भी मजबूत बनी रहती है, जिससे आपसी भरोसा और बेहतर होता है।
#1
रोजमर्रा के खर्च और इमरजेंसी फंड की करें योजना
विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि शादी के बाद सबसे पहले दोनों अपनी आय, मासिक खर्च, EMI और अन्य जिम्मेदारियों की सूची तैयार करें।
जरूरत के अनुसार संयुक्त या अलग बैंक खाते का विकल्प चुना जा सकता है।
इसके साथ ही, अचानक आने वाले मेडिकल खर्च, नौकरी छूटने या अन्य आपात स्थिति से निपटने के लिए एक मजबूत इमरजेंसी फंड भी जरूर तैयार करना चाहिए, ताकि कठिन समय में आर्थिक दबाव कम रहे।
#2
बीमा लें और साझा वित्तीय लक्ष्य तय करें
अगर परिवार का खर्च किसी एक व्यक्ति की आय पर अधिक निर्भर है, तो जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा पर समय रहते ध्यान देना चाहिए।
इसके साथ ही घर खरीदना, बच्चों की योजना, माता-पिता की मदद, यात्रा या रिटायरमेंट जैसे साझा वित्तीय लक्ष्य पहले से तय करना जरूरी है।
इससे निवेश की सही दिशा तय होती है और भविष्य की योजनाएं व्यवस्थित तरीके से पूरी की जा सकती हैं, साथ ही अनावश्यक आर्थिक उलझनों से भी बचाव होता है।
#3
जल्दी निवेश शुरू करें और दस्तावेज अपडेट रखें
दैनिक खर्च, इमरजेंसी फंड और जरूरी बीमा की व्यवस्था होने के बाद निवेश शुरू करना बेहतर माना जाता है।
नियमित निवेश लंबे समय में अच्छी संपत्ति बनाने में मदद करता है। साथ ही शादी के बाद बैंक खाते, निवेश और बीमा पॉलिसी में नॉमिनी की जानकारी अपडेट करना भी जरूरी है।
सभी जरूरी वित्तीय दस्तावेज सुरक्षित और दोनों की पहुंच में रखना भविष्य के लिए लाभदायक साबित होता है, जिससे जरूरत पड़ने पर परेशानी नहीं होती।