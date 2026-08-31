FD तोड़ने से पहले इन बातों का जरूर रखें ध्यान

FD तोड़ने से पहले इन बातों का जरूर रखें ध्यान

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:42 am Aug 31, 202609:42 am

क्या है खबर?

कई लोग सुरक्षित निवेश के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) को पसंद करते हैं। हालांकि, अचानक पैसे की जरूरत पड़ने पर कुछ निवेशक मैच्योरिटी से पहले FD तोड़ देते हैं। ऐसा करने से पहले कुछ जरूरी बातों को समझना चाहिए, क्योंकि समय से पहले पैसा निकालने पर ब्याज कम मिल सकता है और बैंक शुल्क भी लगा सकता है। इसलिए FD बंद करने का फैसला जल्दबाजी में लेने के बजाय पूरी लागत और विकल्पों की जांच जरूर करें।