FD तोड़ने से पहले इन बातों का जरूर रखें ध्यान

FD तोड़ने से पहले इन बातों का जरूर रखें ध्यान
क्या है खबर?
कई लोग सुरक्षित निवेश के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) को पसंद करते हैं। हालांकि, अचानक पैसे की जरूरत पड़ने पर कुछ निवेशक मैच्योरिटी से पहले FD तोड़ देते हैं। ऐसा करने से पहले कुछ जरूरी बातों को समझना चाहिए, क्योंकि समय से पहले पैसा निकालने पर ब्याज कम मिल सकता है और बैंक शुल्क भी लगा सकता है। इसलिए FD बंद करने का फैसला जल्दबाजी में लेने के बजाय पूरी लागत और विकल्पों की जांच जरूर करें।
#1
पेनल्टी और ब्याज का हिसाब देखें
FD तोड़ने से पहले बैंक की समय से पहले पैसा निकालने वाली पेनल्टी जरूर देखें।
बैंक की शर्तों के अनुसार शुल्क लग सकता है और ब्याज भी उस अवधि के हिसाब से दोबारा तय हो सकता है, जितने समय तक पैसा जमा रहा। ऐसे में ब्याज दर का लाभ नहीं मिलेगा।
FD से मिले ब्याज पर लागू आयकर भी ध्यान में रखें। पैसा निकालने से पहले बैंक की वेबसाइट, दस्तावेज या ग्राहक सेवा से मौजूदा नियमों की जानकारी जरूर लें।
#2
FD पर लोन का विकल्प भी देखें
अगर पैसों की जरूरत तुरंत है, तो FD तोड़ने से पहले बैंक से लोन या ओवरड्राफ्ट की सुविधा के बारे में पूछें।
कई मामलों में इससे जमा रकम को बंद किए बिना जरूरत का पैसा मिल सकता है। हालांकि, उधार पर लगने वाले ब्याज और दूसरे शुल्क की तुलना FD तोड़ने से होने वाले नुकसान से करें।
साथ ही देखें कि क्या सिर्फ कुछ रकम निकालकर काम चल सकता है, ताकि बाकी जमा राशि पर ब्याज मिलता रहे।
#3
कुल नुकसान देखकर ही फैसला लें
FD तोड़ने का फैसला करते समय केवल मिलने वाली रकम न देखें, बल्कि पेनल्टी, कम हुआ ब्याज, शुल्क और टैक्स का असर भी जोड़कर कुल नुकसान समझें।
इसके बाद तुलना करें कि आपको वास्तव में कितने पैसे की जरूरत है और कौन सा विकल्प सस्ता पड़ेगा। अगर जरूरत थोड़े समय की है, तो FD के बदले दूसरा साधन बेहतर हो सकता है।
अपनी बैंक शर्तों और वित्तीय स्थिति देखकर ही अंतिम फैसला लें, ताकि बचत और रिटर्न दोनों सुरक्षित रहें।