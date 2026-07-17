साल में एक बार जरूर जांचें ये जरूरी दस्तावेज, नहीं तो हो सकता है बड़ा नुकसान
क्या है खबर?
अधिकतर लोग टैक्स रिटर्न भरने के बाद अपने वित्तीय दस्तावेजों को अगले साल तक नहीं देखते। हालांकि, इस दौरान आपकी नौकरी, आय, परिवार और खर्चों में कई बदलाव आ सकते हैं। ऐसे में साल में कम से कम एक बार जरूरी दस्तावेजों की अच्छी तरह जांच करना समझदारी माना जाता है। इससे समय रहते जरूरी बदलाव किए जा सकते हैं और भविष्य में होने वाली कई परेशानियों या बड़े आर्थिक नुकसान से बचना काफी आसान हो जाता है।
#1
बीमा पॉलिसी और नॉमिनी की जानकारी जांचें
हर साल अपनी हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को ध्यान से देखना चाहिए।
यह जांचें कि बीमा राशि आपकी जरूरत के अनुसार है या नहीं और नॉमिनी की जानकारी सही दर्ज है। अगर आपके परिवार में नया सदस्य जुड़ा है, शादी हुई है या दूसरी बड़ी जिम्मेदारियां बढ़ी हैं, तो जरूरत के अनुसार पॉलिसी में जरूरी बदलाव करना बेहतर रहता है।
इससे भविष्य में पूरे परिवार को बेहतर आर्थिक सुरक्षा लगातार मिलती रहती है।
#2
निवेश और लोन का भी करें रिव्यू
म्यूचुअल फंड, शेयर, फिक्स्ड डिपॉजिट या दूसरे निवेशों की साल में एक बार समीक्षा जरूर करनी चाहिए।
इससे पता चलता है कि निवेश आपके वित्तीय लक्ष्यों के अनुसार सही दिशा में चल रहे हैं या नहीं। साथ ही होम लोन, पर्सनल लोन या दूसरे कर्ज की ब्याज दर और बाकी रकम भी ध्यान से जांचें।
जरूरत पड़ने पर लोन का बोझ कम करने या बेहतर विकल्प चुनने पर गंभीरता से विचार किया जा सकता है।
#3
वसीयत और क्रेडिट रिपोर्ट भी देखें
अगर आपने वसीयत तैयार की है, तो साल में एक बार उसे पढ़कर जरूरी बदलाव कर लेना चाहिए।
नई संपत्ति, परिवार में नए सदस्य या अन्य बदलाव होने पर उसे समय-समय पर अपडेट करना जरूरी हो सकता है। इसके अलावा, अपनी क्रेडिट रिपोर्ट भी नियमित रूप से जांचें, ताकि किसी गलत जानकारी, अनजान लोन या बकाया खाते का समय रहते पता चल सके।
इससे भविष्य में लोन लेने में परेशानी होने की संभावना काफी कम रहती है।