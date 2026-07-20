डिजिटल गोल्ड की खरीद में बड़ा उछाल, छह महीने में बिक्री तीन गुना बढ़ी

आंकड़ों के अनुसार, डिजिटल गोल्ड की 90 प्रतिशत से ज्यादा खरीदारी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) के जरिए की गई।

जनवरी महीने में इसकी मासिक बिक्री करीब 4,000 करोड़ रुपये के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची थी। इसके बाद जून तक यह घटकर लगभग 2,500 करोड़ रुपये रह गई।

इसके बावजूद पूरे छह महीने के दौरान कुल बिक्री में मजबूत बढ़ोतरी दर्ज की गई और निवेशकों का रुझान बना रहा, जो इसकी बढ़ती स्वीकार्यता की ओर स्पष्ट संकेत देता है।