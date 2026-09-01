NCLT ने सुभाष चंद्रा को दिया बड़ा झटका

सुभाष चंद्रा को बड़ा झटका, NCLT ने 6.25 करोड़ रुपये वाले फैसले पर लगाई रोक

लेखन बिश्वजीत कुमार 01:18 pm Sep 01, 202601:18 pm

क्या है खबर?

एस्सेल ग्रुप के संस्थापक सुभाष चंद्रा को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) से आज (1 सितंबर) बड़ा झटका लगा है। NCLT की पांच सदस्यीय बेंच ने मंगलवार को 25 अगस्त के फैसले पर रोक लगा दी। उस फैसले में चंद्रा को करीब 22,006 करोड़ रुपये के कर्ज के बदले सिर्फ 6.25 करोड़ रुपये देकर मामला खत्म करने की मंजूरी मिली थी। अब NCLT ने सभी पक्षों को नोटिस देकर इस मामले की दोबारा सुनवाई करने का फैसला किया है।