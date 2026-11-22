एलिस के कई अधिकारियों के साथ संबंध सामने आए हैं

एलिस हुआंग के मामले में हुआ बड़ा खुलासा, कई उद्योग दिग्गजों के साथ थे संबंध

क्या है खबर?

अमेरिकी अधिकारी दक्षिण-पूर्व एशिया में एनवीडिया की सबसे बड़ी ग्राहक मेगास्पीड की पूर्व कार्यकारी एलिस हुआंग की जांच कर रहे हैं। उन पर अरबों डॉलर के एक गुप्त व्यापार में शामिल होने का आरोप है। रिपोर्ट के अनुसार, इस व्यापार में चीन में प्रतिबंधित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) प्रोसेसर की तस्करी शामिल थी। इस जांच ने एनवीडिया के पूर्व प्रमुख जेंसेन हुआंग के साथ एलिस के संबंधों और चीनी खुफिया एजेंट के रूप में भूमिका को लेकर सवाल खड़े कर दिए।